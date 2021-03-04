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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ ЗАПЛАТИЛО СВЫШЕ 1,8 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ


13:14 05.03.2021

Более 1,8 млн рублей налогов недоплатило в бюджет минское коммерческое предприятие, используя подконтрольные иностранные субъекты хозяйствования. Эти факты выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, должностные лица столичного унитарного предприятия для занижения размера полученной выручки организовали регистрацию на территории Российской Федерации двух обществ с ограниченной ответственностью. С использованием реквизитов, печатей и расчетных счетов подконтрольных российских компаний руководители минской фирмы закупали в России сырье для производства цемента и продавали его белорусским субъектам хозяйствования.

Выручка от реализации, полученная в 2018-2019 годах, аккумулировалась на счетах российских коммерческих структур и не отражалась в учете минского унитарного предприятия. Это повлекло занижение налоговой базы и, как следствие, неуплату налогов. В результате противоправных действий руководителей столичной фирмы за два года в бюджет не поступило более 1,8 млн рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора предприятия и двух его заместителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

Изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и другие носители информации, печати и средства управления расчетными счетами иностранных организаций, содержащие сведения о преступной деятельности.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.
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