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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМАГРОЛИЗИНГ ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ПРОГРАММУ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПОЖАРНОЙ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ


13:00 05.03.2021

ОАО «Промагролизинг» приступило к реализации сделок по новый лизинговой программе «Техника спасения» в рамках заключенного соглашения с ООО «ПОЖСНАБ» - предприятием по проектированию, производству, поставке, послепродажному обслуживанию и ремонту специализированной техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой компании, предметом новой программы является пожарная, аварийно-спасательная, специальная техника и оборудование различного класса на базе шасси МАЗ, КамАЗ, УралАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, VW, IVECO.

Новая партнерская лизинговая программа предусматривает возможность приобретения лизингополучателями техники и оборудования на срок до 60 месяцев с лизинговой ставкой 8,75% годовых и двумя вариантами авансового платежа: 15% и 20%.

ООО «ПОЖСНАБ» осуществляет свою деятельность с 2002 года. В производстве техники ООО «ПОЖСНАБ» применяются современные технологии и материалы отечественных и за­рубеж­ных производителей: модульная технология сборки, усиленный (армированный) волокнистый стеклопластик, особая защита от вибрации, отсеки для ПТВ с использованием мобильных алюминиевых профилей и стеллажами с выкатными полками на телескопических выдвижных механизмах и многое другое.
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