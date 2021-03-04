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ЭКОНОМИКА РБ
ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 92 ОРГАНИЗАЦИИ
12:31 05.03.2021
На конец 2020 года в Гродненской области осуществляли туристическую деятельность 92 организации, услугами которых воспользовалось 46,2 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 11,7 тыс. туристов и 34,6 тыс. экскурсантов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2020 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Гродненской области, составила 10 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 2,6%, в страны ЕС – 12%, другие страны мира – 85,4%.
В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Польша, Тунис, Черногория, Украина, Албания, Литва, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария. На долю этих десяти стран приходилось 95,3% от общего числа организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу.
Численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь и обслуженных туристическими организациями Гродненской области в 2020 году, составила 21 тыс. человек. Наибольшее число прибывших иностранных туристов и экскурсантов приходилось на граждан Польши и Литвы (86,3%).
Среди остальных стран мира лидерами по числу посещений Беларуси стали Российская Федерация, Латвия, Германия.
Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси, обслуженных туристическими организациями Гродненской области, в 2020 году составила 6 дней.
В 2020 году 15,2 тыс. граждан Беларуси были отправлены туристическими организациями Гродненской области в туры в пределах страны, при этом однодневными туристическими поездками (экскурсиями) воспользовалось 14,8 тыс. человек (97,6% от общего числа обслуженных внутри страны туристов и экскурсантов – граждан республики).
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