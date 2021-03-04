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ЭКОНОМИКА РБ
СЛОЙ «РОДНИКИ» НА ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ БЕЛАРУСИ ПОПОЛНИЛСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ О 256 НОВЫХ ОБЪЕКТАХ
12:12 05.03.2021
Слой «Родники» на Публичной кадастровой карте Беларуси пополнен информацией о 256 новых объектах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, появилась информация о родниках и криницах Брестской (53 новых источника), Витебской (101) и Минской (100) областей.
Вся информация была уточнена и проверена при инвентаризации родников, выполненной РУП «ЦНИИКИВР» в 2020 г. в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы.
Стоит отметить, что на сегодня на Публичной карте отражена информация о 1239 родниках Беларуси.
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