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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО "МОТОВЕЛО" ЛИКВИДИРУЮТ, А НА ЕГО МЕСТЕ ПОСТРОЯТ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО


12:09 05.03.2021

Лукашенко одобрил предложение о ликвидации ОАО "Мотовело" и создание нового производства в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает его пресс-служба.

"В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство", - подчеркнул Лукашенко, посещая сегодня производственную площадку на Партизанском проспекте в Минске, где расположены ООО "МотоВелоЗавод" и ОАО "Мотовело".

В ходе визита ему доложили о перспективах развития отечественной мотовелотехники и предложениях по дальнейшему использованию производственной площадки ОАО "Мотовело".

Лукашенко потребовал по-хозяйски, по-народному подходить к развитию ОАО "Мотовело", где в настоящее время есть много незадействованных территорий.

"Надо сделать по-государственному, по-народному. Надо по-хозяйски подойти к этой территории. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, важна и ориентация на экспорт продукции.

"Пожалуйста, арендуйте и продавайте продукцию на экспорт, - сказал он. - И тут, в центре Минска, с удовольствием придут люди и будут работать".

Лукашенко поручил главе Комитета госконтроля еще раз проанализировать необходимость сноса тех или иных зданий, чтобы "не подходить к этому вопросу огулом".

Он также поручил подготовить соответствующий проект указа, в котором следует прописать те или иные льготы и определить четкие условия для тех, кто будет в дальнейшем работать на этой площадке. При этом действовать оперативно, не теряя времени.
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