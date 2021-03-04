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ЭКОНОМИКА РБ


УСЛУГАМИ ГОСТИНИЦ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 119,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


11:50 05.03.2021

В 2020 году в Гомельской области действовало 75 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них 52 – это гостиницы и гостиничные комплексы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовались 119,2 тыс. человек, из них граждане республики – 83,4%, граждане из других государств – 16,6% (из стран СНГ – 13,3%).

На территории области в 2020 году функционировали 44 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения, из них 9 санаториев.

В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году было размещено 76,7 тыс. человек, иностранные граждане составили 8,8 тыс. человек, или 11,5% от общего числа размещенных.
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