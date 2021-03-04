|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УСЛУГАМИ ГОСТИНИЦ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 119,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
11:50 05.03.2021
В 2020 году в Гомельской области действовало 75 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них 52 – это гостиницы и гостиничные комплексы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовались 119,2 тыс. человек, из них граждане республики – 83,4%, граждане из других государств – 16,6% (из стран СНГ – 13,3%).
На территории области в 2020 году функционировали 44 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения, из них 9 санаториев.
В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году было размещено 76,7 тыс. человек, иностранные граждане составили 8,8 тыс. человек, или 11,5% от общего числа размещенных.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2021
Курсы в банках
на 05.03.2021
Конвертация в банках
на 05.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте