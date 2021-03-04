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ЭКОНОМИКА РБ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫДАЛО В 2,3 РАЗА БОЛЬШЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
11:15 05.03.2021
УП «Белтехосмотр» в январе-феврале 2021 года выдало в 2,3 раза больше разрешений на допуск к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, з два месяца текущего года выдано 355 897 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (в аналогичном периоде 2020 года - 108 828 разрешений). Из них 91,1% выдан в отношении физических лиц.
Для сравнения: за первое полугодие 2020 года УП «Белтехосмотр» выдало 361 205 разрешений.
Легковые автомобили, используемые в коммерческих перевозках пассажиров, должны проходить гостехосмотр один раз в полгода. Водителям легковых автомобилей с года выпуска которых прошло 10 и более лет, включая год выпуска, необходимо предоставлять автомобиль для прохождения гостехосмотра каждые 12 месяцев. Легковые автомобили, кроме специальных легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло менее 10 лет включая год выпуска, проходят гостехосмотр один раз в два года.
Следует отметить, что водитель при посещении диагностической станции должен иметь при себе следующие документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), договор обязательного страхования гражданской ответственности (за исключением случаев, когда он оформлен в электронном виде), документы об оплате (за исключением оплаты через ЕРИП).
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