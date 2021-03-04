В Беларуси соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране в 2020 году превысило 80%. Об этом заявил

заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, выступая на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

«В прошлом году устойчиво повышалась заработная плата. Ее реальный рост по экономике в целом составил 108,2%, по бюджетной сфере – более 113%. Выполнен главный целевой ориентир – соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране превысило 80%. Практически полностью разрешили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее 500 рублей», – подчеркнул вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.

В то же время статистика за январь этого года свидетельствует, что еще довольно значительное число организаций находятся в пограничном состоянии, и не имеет устойчивого превышения над заданным параметром. Поставленную задачу по таким организациям необходимо выполнить до конца I квартала.

«На текущий год задача более амбициозная – подтянуть зарплату в организациях, в которых она не превышает средней по отрасли. Каждая из них должна находиться в постоянном поле зрения Министерства, обеспечиваться анализ достаточности и результативности принимаемых мер на местах. Что касается бюджетной сферы, то здесь нужна четкая стратегия как будем двигаться дальше. Целевые задачи определены, в том числе по отдельным категориям работников – педагогам, врачам и др. Совершенно очевидно, что здесь придется задействовать все возможные источники и резервы – от развития внебюджетной деятельности до оптимизации сети и перехода на нормативно-целевой принцип бюджетирования отраслей. При этом Министерству труда и социальной защиты необходимо более предметно заниматься вопросами заработной платы в собственной отрасли. Это ваш кадровый потенциал», – заявил Игорь Петришенко.