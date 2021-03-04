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ЭКОНОМИКА РБ


ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 130 ОРГАНИЗАЦИЙ


10:55 05.03.2021

На конец 2020 года в Гомельской области туристическую деятельность осуществляли 130 организаций, услугами которых воспользовалось 29,5 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 16,7 тыс. туристов и 12,8 тыс. экскурсантов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2020 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Гомельской области, составила 14,3 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 9,5%, в страны ЕС – 2,3%, другие страны мира – 88,2%.

В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Российская Федерация. На долю этих стран приходилось 91,2% от общего числа организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу.

Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь и обслуженных туристическими организациями Гомельской области в 2020 году, составила 522 человека. Наибольшее число прибывших организованных туристов и экскурсантов приходилось на российских

граждан (87,4%).

Средняя продолжительность пребывания в Республике Беларусь иностранных туристов, обслуженных туристическими организациями Гомельской области в 2020 году, составила 3 дня.

В 2020 году 14,8 тыс. граждан Республики Беларусь были отправлены туристическими организациями в туры в пределах страны, при этом однодневными уристическими поездками (экскурсиями) воспользовалось 11,9 тыс. человек (80,9% от общего числа обслуженных внутри страны туристов и экскурсантов – граждан республики).
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