ЗАО В Минске в режиме видеоконференции прошел съезд Белорусской ассоциации врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, ассоциации следует активнее участвовать в выработке клинических рекомендаций.

Министр напомнил, что в обновленном законе о здравоохранении за медицинскими работниками закреплено право на обоснованный профессиональный риск, система медиации и адвокации выстроена.

По мнению Дмитрия Пиневича, ассоциации следует вносить свои новаторские идеи, касающиеся как штатных расписаний, так и новшеств, планируемых в ближайшие годы.

В целом, по словам министра, ассоциация является одной из важнейших площадок для коммуникации между органами госуправления и врачебным сообществом.