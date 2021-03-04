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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ПРОШЕЛ СЪЕЗД БЕЛОРУССКОЙ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ


10:36 05.03.2021

ЗАО В Минске в режиме видеоконференции прошел съезд Белорусской ассоциации врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, ассоциации следует активнее участвовать в выработке клинических рекомендаций.

Министр напомнил, что в обновленном законе о здравоохранении за медицинскими работниками закреплено право на обоснованный профессиональный риск, система медиации и адвокации выстроена.

По мнению Дмитрия Пиневича, ассоциации следует вносить свои новаторские идеи, касающиеся как штатных расписаний, так и новшеств, планируемых в ближайшие годы.

В целом, по словам министра, ассоциация является одной из важнейших площадок для коммуникации между органами госуправления и врачебным сообществом.
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