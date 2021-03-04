Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2021 года, по предварительным данным, составили 7 114,5 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Нацбанке, за февраль 2021 года золотовалютные резервы снизились на 88,9 млн долларов США, или на 1,2%, после сокращения в январе на 265,0 млн долларов США (на 3,5%).

Уровень международных резервных активов снизился по итогам февраля вследствие планового погашения внешних и внутренних государственных обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн долларов США, продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также снижения стоимости монетарного золота.

При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6,0 млрд долларов США.