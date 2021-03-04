Китайское торгово-производственное предприятие Wenzhou Ruijun Steel Co. Ltd стало пятитысячной иностранной компанией, аккредитованной для участия в торгах на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, Wenzhou Ruijun Steel планирует использовать биржевую площадку для поставок в Беларусь металлопроката и других изделий из черных металлов, востребованных предприятиями промышленного сектора.

По словам гендиректора китайского предприятия Чжан Вэньшу, выход на белорусскую биржу обусловлен стремлением компании расширить географию продаж и возможностью получить доступ к крупнейшим белорусским потребителям металла.

«Время – ценнейший ресурс в любом бизнесе, а тем более в международной торговле, когда от скорости выхода на новый рынок нередко зависит та доля, на которую ты можешь претендовать. Поэтому из всех вариантов «освоения» белорусского рынка мы выбрали именно биржевую площадку, прежде всего из-за возможности оперативно получить доступ к нашей целевой аудитории – предприятиям промышленного и энергетического сектора. На начальном этапе планируем реализовывать на торгах трубную продукцию, а затем в зависимости от динамики продаж и рыночной конъюнктуры будем постепенно расширять ассортимент. Для нас биржа новый, но очень интересный опыт», – заявил китайский бизнесмен.

Wenzhou Ruijun Steel – 36-я китайская компания, аккредитованная на БУТБ, при этом по темпам роста объемов биржевых сделок Китай по итогам первых двух месяцев года превзошел почти все основные рынки, с которыми Республика Беларусь в настоящее время осуществляет биржевую торговлю.

«Увеличение доли китайских компаний в биржевом товарообороте является одной из приоритетных задач биржи на текущий год. В рамках ее достижения не только расширен круг участников торгов из Китая, но и ассортимент товаров, которые поставляются через БУТБ на китайский рынок. В частности, в этом году наряду с пиломатериалами стартовали экспортные сделки по таким перспективным позициям, как рапсовое масло, сухое молоко и сахар», - рассказали в пресс-службе БУТБ.