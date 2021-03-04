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ЭКОНОМИКА РБ
ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 11,9 МЛН РУБЛЕЙ
18:19 04.03.2021
11,9 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, доля поступлений в бюджете области составила 8,1%.
Основную долю составляют поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения – 7,4 млн рублей; подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 1,8 млн рублей; налогу на добавленную стоимость – 1,6 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 0,4 млн рублей; единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 0,8 млн рублей.
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