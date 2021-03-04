БГУ на 100 мест улучшил позицию и остался единственным представителем Беларуси в предметном рейтинге QS. Обновленные списки Quacquarelli Symonds (QS) опубликованы ночью 4 марта по 51 научному направлению.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, БГУ поднялся на 100 позиций в предметном рейтинге «Физика и астрономия» и занял место в группе 451-500 среди почти 30 тыс. существующих вузов. Рост обусловлен улучшением репутации среди экспертов, увеличением числа статей по предметной области и количества их цитирований. Предметные рейтинги разработаны для помощи студентам в выборе университетов по интересующим направлениям. В зависимости от специфики категории количество ранжированных университетов варьируется от 50 до 600 лучших вузов.

Основу методики QS составляют четыре критерия. Это репутация учреждения по результатам опроса международных академических экспертов и работодателей, среднее количество цитирования научных публикаций за пятилетний период и индекс Хирша вуза в данной научной области. При этом методика не учитывает публикации, подготовленные большими коллаборациями, участником которых является и БГУ. Несмотря на это условие, белорусский вуз входит в список элитарных университетов мира в области физики и астрономии.

Возглавил предметный рейтинг QS «Физика и астрономия» Массачусетский институт технологий. Из стран-соседей в этой категории представлены 16 российских университетов, среди которых МГУ им. М.В. Ломоносова (29 место), Московский физико-технический институт (50), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (86), Новосибирский государственный университет (90) и др., шесть польских вузов во главе с Варшавским университетом (151-200), из других стран — Вильнюсский университет (301–350), Национальный Киевский университет им. Т. Шевченко (401--450), Университет Тарту (451-500).

БГУ единственный из университетов Беларуси присутствует в предметном рейтинге QS по «Физике и астрономии» с 2017 года. Кроме QS, БГУ представлен в шести предметных рейтингах других агентств: Shanghai Ranking Consultancy по физике с позицией 201+, Times Higher Education по «Инженерным наукам и технологиям» (601+) и «Физическим наукам» (801+), U.S. News по физике (176) и по химии (612), URAP по физическим наукам (778). Также БГУ участвует в 11 глобальных рейтингах университетов мира, в том числе в QS, занимая 317 место, а в U.S. News – 367.