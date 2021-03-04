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ЭКОНОМИКА РБ
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СП ОАО «СПАРТАК» СОСТОИТСЯ 30 МАРТА
17:39 04.03.2021
30 марта 2021 года состоится годовое собрание акционеров СП ОАО «Спартак».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году и определены основные направления деятельности на 2021 год.
Акционеры заслушают отчеты наблюдательного совета и ревизионной комиссии, ознакомятся с заключением аудитора о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СП ОАО «Спартак» за 2020 год.
На собрании пойдет речь о выплате дивидендов и направлениях использования чистой прибыли в 2021 году.
Планируется также определить размер вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, внести изменения в устав СП ОАО «Спартак».
В повестку собрания включен также вопрос об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красный Мозырянин» совместному предприятию открытому акционерному обществу «Спартак».
В целом акционеры намерены рассмотреть десять вопросов.
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