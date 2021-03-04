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ЭКОНОМИКА РБ


УСЛУГАМИ ГОСТИНИЦ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В 2020 ГОДУ 116,9 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


17:14 04.03.2021

В 2020 году в Витебской области действовало 105 гостиниц и аналогичных средства размещения, из них 56 – гостиниц, гостиничных и туристско-гостиничных комплексов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовались 116,9 тыс. человек, из них граждане республики – 81,8%, граждане из других государств – 18,2% (из стран СНГ – 16%).

На территории области в 2020 году функционировали 107 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения, из них – 9 санаториев.

В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году было размещено 102,7 тыс. человек, иностранные граждане составили 15,6 тыс. человек, или 15,2% общего числа размещенных.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2020 году в области число субъектов агроэкотуризма составило 670 единиц, услугами которых воспользовались 57,6 тыс. человек. Граждане и Беларуси в общем числе агроэкотуристов составили 98,8%.
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