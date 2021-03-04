Министерство по налогам и сборам проводит 11 марта 2021 г. тематический «круглый стол» для руководителей (представителей) предприятий, занимающимися импортом, производством, оптовой (розничной) торговлей орехами и сухофруктами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, в ходе мероприятия будут рассматриваться проблемные вопросы, типичные нарушения, а также перспективные направления сотрудничества налоговых органов Минска и бизнеса.

Принять участие приглашаются представители крупнейших импортеров, производителей и оптово-розничной торговли.

Вопросы по тематике мероприятия можно отправлять на электронный адрес .

Мероприятие состоится в Минске (ул. Мясникова, 29, каб.701 - зал коллегии. Начало 11:00).