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ЭКОНОМИКА РБ
МНС ПРОВОДИТ 11 МАРТА КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИМПОРТОМ, ПРОИЗВОДСТВОМ, ТОРГОВЛЕЙ ОРЕХАМИ И СУХОФРУКТАМИ
16:53 04.03.2021
Министерство по налогам и сборам проводит 11 марта 2021 г. тематический «круглый стол» для руководителей (представителей) предприятий, занимающимися импортом, производством, оптовой (розничной) торговлей орехами и сухофруктами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, в ходе мероприятия будут рассматриваться проблемные вопросы, типичные нарушения, а также перспективные направления сотрудничества налоговых органов Минска и бизнеса.
Принять участие приглашаются представители крупнейших импортеров, производителей и оптово-розничной торговли.
Вопросы по тематике мероприятия можно отправлять на электронный адрес .
Мероприятие состоится в Минске (ул. Мясникова, 29, каб.701 - зал коллегии. Начало 11:00).
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