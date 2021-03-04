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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2020 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 146 ОРГАНИЗАЦИЙ
16:36 04.03.2021
В Витебской области на конец 2020 года осуществляли туристическую деятельность 146 организаций, услугами которых воспользовалось 97,6 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 35,3 тыс. туристов и 62,3 тыс. экскурсантов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2020 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Витебской области, составила 13,6 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 11,1%, в страны ЕС – 2,7%, другие страны мира – 86,2%.
В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Российская Федерация, Черногория, Албания, Тунис, Украина, Вьетнам, ОАЭ, Польша. На долю этих десяти стран приходилось 95,5% от общего числа организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу.
Численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь и обслуженных туристическими организациями Витебской области в 2020 году, составила 6,6 тыс. человек. Наибольшее число прибывших иностранных туристов и экскурсантов приходилось на российских граждан (92,8%).
По числу посещений Беларуси среди остальных стран мира первенствовали Польша, Германия, Латвия, Франция, Казахстан, Литва, Украина, Италия, Китай, Нидерланды.
Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси, обслуженных туристическими организациями Витебской области, в 2020 году составила 3 дня.
В 2020 году 77,4 тыс. граждан Беларуси были отправлены туристическими организациями в туры в пределах страны, при этом однодневными туристическими поездками (экскурсиями) воспользовалось 58,4 тыс. человек (75,4% от общего числа обслуженных внутри страны туристов и экскурсантов – граждан республики).
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