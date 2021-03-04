ЭКОНОМИКА РБ

ОПРЕДЕЛЕНЫ БЕЛОРУССКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ПО ПЦР-ДИАГНОСТИКЕ НА КОРОНАВИРУС ДЛЯ СИСТЕМЫ «ПУТЕШЕСТВУЮ БЕЗ СOVID-19»

16:26 04.03.2021 В Министерстве здравоохранения Беларуси определили перечень лабораторий, имеющих право проведения ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 для включения в информационную систему «Путешествую без СOVID-19». Согласно опубликованной на сайте ведомства информации, в списке фигурируют 14 госучреждений здравоохранения. Минск: ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»; ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии». Минская область: ГУ «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии». Брестская область: ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии». Витебская область: ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». Гомельская область: ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; ГУ «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии». Гродненская область: ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». Могилевская область: УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».