|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОПРЕДЕЛЕНЫ БЕЛОРУССКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ПО ПЦР-ДИАГНОСТИКЕ НА КОРОНАВИРУС ДЛЯ СИСТЕМЫ «ПУТЕШЕСТВУЮ БЕЗ СOVID-19»
16:26 04.03.2021
В Министерстве здравоохранения Беларуси определили перечень лабораторий, имеющих право проведения ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 для включения в информационную систему «Путешествую без СOVID-19».
Согласно опубликованной на сайте ведомства информации, в списке фигурируют 14 госучреждений здравоохранения.
Минск: ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»; ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии».
Минская область: ГУ «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии».
Брестская область: ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии».
Витебская область: ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
Гомельская область: ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; ГУ «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии».
Гродненская область: ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
Могилевская область: УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2021
Курсы в банках
на 04.03.2021
Конвертация в банках
на 04.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте