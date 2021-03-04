БелГИСС стал обладателем сертификата на систему менеджмента по СТБ ISO 45001-2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, Система менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности (OH&S) охватывает все области деятельности БелГИСС.

Чтобы соответствовать требованиям СТБ ISO 45001-2020 в институте были выделены необходимые ресурсы, разработаны документы системы менеджмента.

На этапе внедрения системы менеджмента была проведена оценка рисков и возможностей, связанных OH&S, что позволило разработать планы мероприятий, направленных на улучшение деятельности института и снижение рисков.

Внедрение требований СТБ ISO 45001-2020 позволило использовать современные подходы к системному менеджменту, увидеть «слабые места» и устранить их, повысить компетентность персонала.

СТБ ISO 45001-2020 «Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению», идентичный международному стандарту ISO 45001:2018, введен в действие в Беларуси с 1 мая 2020 г. Он концентрируется на менеджменте рисков, причем не только связанных с деятельностью на рабочем месте, но и с управленческими рисками. Стандарт имеет структуру высокого уровня, применяемую ISO для всех стандартов на системы менеджмента. Это упрощает его интеграцию в общую систему менеджмента организации. СТБ ISO 45001-2020 также разработан с использованием концепции цикла PDСA (Plan-Do-Check-Act, Планируй – Делай – Проверяй – Действуй), который помогает организациям постоянно улучшаться.

Срок перехода организаций на новые требования в Беларуси, как и во всем мире, завершится 30 сентября 2021 г.

В настоящее время более 500 организаций пищевой, строительной, транспортной, лесной отраслей, связи, геодезии подтвердили соответствие систем менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности требованиям СТБ ISO 45001-2020.