Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 марта 2021 года выросло до 291,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 291 тыс. 621 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 282 тыс. 039 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1273 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2011 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1174 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 006 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 951 тыс. 979 тестов.