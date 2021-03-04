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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА В БЕЛАРУСИ СОСТОЯЛОСЬ 60 ЭЛЕКТРОННЫХ ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ
15:06 04.03.2021
С начала года на единой информационной площадке прошло 60 электронных ярмарок вакансий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в них приняли участие 315 нанимателей республики, заявившие почти 15 тыс. вакансий.
По предварительным результатам электронных ярмарок вакансий, около 600 соискателей в интерактивном режиме общались с потенциальными нанимателями или направили свои резюме для рассмотрения. В целом электронный ресурс посетили 7,6 тыс. человек.
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