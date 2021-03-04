В 2020 году в Минской области действовало 120 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них – 58 гостиниц и гостиничных комплексов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовались 160,2 тыс. человек, из них граждане республики – 82,5%, граждане из других государств – 17,5% (из стран СНГ – 14,5%).

На территории области в 2020 году функционировали 148 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения, из них – 30 санаториев.

В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году было размещено 252,1 тыс. человек, иностранные граждане составили 33 тыс. человек, или 13,1% от общего числа размещенных.