Наблюдательный совет Парка высоких технологий (ПВТ) принял решение о регистрации 65 компаний в качестве резидентов ПВТ.

Как сообщает сайт ПВТ, новыми резидентами ПВТ стали представители различных сфер, среди которых медицина, финтех, электронная коммерция, игровая индустрия, транспорт, промышленность и сельское хозяйство.

Так, компания «Интеграция Дистрибуция Проекты» намерена разрабатывать программное обеспечение и оборудование для оплаты проезда через биометрические терминалы в минском метро, а также создаст рабочее место пограничника с системой распознавания лиц при прохождении границы.

Компания «Бадробот» займется разработкой программно-аппаратного комплекса, состоящего из самостоятельно спроектированного умного строительного принтера, встроенного программного обеспечения и CAD/CAM-приложения для управления строительным принтером.

«А1 ИКТ сервисы» выделилось из унитарного предприятия «А1». Новая компания будет ориентирована на расширение доступных клиентам возможностей и услуг на базе собственного дата-центра А1, включая размещение информационных ресурсов клиентов, аудит в области ИТ, информационную безопасность, проектирование и техническое сопровождение облачных решений и другое.

«АМИС-айти» планирует разработку заказного программного обеспечения для следующих сфер: промышленной безопасности, возобновляемых источников энергии, медицины, электроэнергетики, транспорта, нефтегазовой промышленности. Продуктовое направление будет представлено собственным мобильным приложением медицинского профиля для врачей и медперсонала.

В планах «ДЛТ текст» – разработка и поддержка продуктов международного холдинга iText, среди которых кроссплатформенная библиотека и решение, предназначенное для генерации и модификации PDF документов.

«РИНГЛ Софтвер Девелопмент» сконцентрируется на создании универсальной платформы для комфортного повседневного общения и деловых коммуникаций с расширенными возможностями в области безопасности, социального взаимодействия и электронной коммерции.

Кроме того, к ПВТ присоединились и резиденты с иностранным капиталом, в том числе два центра разработки зарубежных корпораций.

В частности, компания «Альторос Бел» в качестве центра разработки корпорации Altoros (США) планирует заниматься созданием и поддержкой программного обеспечения в сферах децентрализованных финансов и ограничения распространения COVID-19.

«Дерив БАЙ» представляет транснациональную группу компаний Deriv и будет работать над различными платформами в сфере онлайн-торговли.

Таким образом, сегодня Парк высоких технологий объединяет 1021 компанию.