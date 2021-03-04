Населению Минской области и Минска в текущем году планируется реализовать не менее 700 тонн березового сока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, торговые точки по продаже сока будут организованы в каждом лесничестве (за исключением Боровлянского спецлесхоз) в районных городах (всего более 200 точек).

В Минске продавать березовый сок населению будут на территории Минского лесхоза (ул. Багратиона, 70). Цена за 1 литр сока составит 0,44 рубля.

С информацией по реализации сока березового на территории Минской области можно ознакомиться на сайтах лесхозов.

Сок будет реализовываться как со склада лесничеств, лесхозов, так и непосредственно на лесосеках.

Потребность промышленных предприятий в соке березовом для переработки в текущем году по Минской области составляет 3860 тонн, с данными предприятиями заключены договора.