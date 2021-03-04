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ЭКОНОМИКА РБ
НАСЕЛЕНИЮ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ И МИНСКА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 700 ТОНН БЕРЕЗОВОГО СОКА
13:34 04.03.2021
Населению Минской области и Минска в текущем году планируется реализовать не менее 700 тонн березового сока.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, торговые точки по продаже сока будут организованы в каждом лесничестве (за исключением Боровлянского спецлесхоз) в районных городах (всего более 200 точек).
В Минске продавать березовый сок населению будут на территории Минского лесхоза (ул. Багратиона, 70). Цена за 1 литр сока составит 0,44 рубля.
С информацией по реализации сока березового на территории Минской области можно ознакомиться на сайтах лесхозов.
Сок будет реализовываться как со склада лесничеств, лесхозов, так и непосредственно на лесосеках.
Потребность промышленных предприятий в соке березовом для переработки в текущем году по Минской области составляет 3860 тонн, с данными предприятиями заключены договора.
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