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ЭКОНОМИКА РБ
ТРЕТИЙ ЭТАП РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА АПРЕЛЯ
12:54 04.03.2021
В Беларуси начался третий этап репетиционного тестирования, который продлится до конца апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Записаться на РТ можно через личный кабинет на сайте РИКЗ. Там же размещена информация по датам пробного экзамена и пунктам проведения: всего в стране 107 таких мест.
При этом каждое учебное заведение, где будет проводиться репетиционное тестирование, определяет свой график и количество участников по учебным предметам.
Проверить знания также можно дистанционно.
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