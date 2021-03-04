В Беларуси начался третий этап репетиционного тестирования, который продлится до конца апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Записаться на РТ можно через личный кабинет на сайте РИКЗ. Там же размещена информация по датам пробного экзамена и пунктам проведения: всего в стране 107 таких мест.

При этом каждое учебное заведение, где будет проводиться репетиционное тестирование, определяет свой график и количество участников по учебным предметам.

Проверить знания также можно дистанционно.