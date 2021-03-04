По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Гродненской области в IV квартале 2020 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1446,9 в месяц (в III квартале 2020 года - Br1432,3).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1374,8 в месяц, из которых Br1039,5 (75,6%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38%, на покупку непродовольственных товаров – 36,1%, на оплату услуг – 23,5%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).