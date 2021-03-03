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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ СОВЕРШЕНА ПЕРВАЯ СДЕЛКА С КОМПАНИЕЙ ИЗ ЕГИПТА


11:54 04.03.2021

На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) 2 марта 2021 г. совершена первая сделка по экспорту белорусских товаров в Египет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, египетская компания Sama Al-Jazeera for Import and Export закупила пробную партию отечественных пиломатериалов объемом 45 куб. м. До этого компании из Египта сделок на БУТБ не совершали.

По словам генерального директора Sama Al-Jazeera for Import and Export Махмуда Кандиля, стратегическая цель его компании – стать крупнейшим импортером белорусской лесопродукции в Египет, а в перспективе и другие страны Северной Африки. Первый шаг в этом направлении уже сделан.

«Совершенная нами сделка доказала, что, используя биржевой механизм, египетские компании могут свободно торговать с белорусскими производителями, причем без каких-либо посредников. В этом отношении мы стали первопроходцами и, несмотря на сложности, связанные с освоением нового для нас инструмента, результатом мы полностью довольны. Естественно, это лишь первый шаг, и в наших планах стать крупнейшим поставщиком белорусских пиломатериалов на египетский рынок и рынки соседних стран, где продукция деревообработки также пользуется высоким спросом», – отметил египетский бизнесмен.

Кроме того, Махмуд Кандиль не исключает, что в перспективе его компания может попробовать свои силы в роли биржевого брокера БУТБ.

«Мы рассматриваем брокерство как следующий этап сотрудничества с биржей. Правда, сейчас мы не готовы взять на себя такую ответственность. Поэтому пока что будем стараться получить как можно больше практического опыта участия в биржевых торгах и детально изучать белорусский рынок. Вместе с тем перспектива стать первым брокером БУТБ в Египте выглядит очень привлекательно», – подчеркнул Махмуд Кандиль.
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