Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало список стран, в которых регистрируются случаи COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, с 4 марта 2021 г. из перечня исключены четыре страны: Азербайджан, Исландия, Кыргызстан и Марокко.

В то же время добавлены Финляндия, Куба и Малайзия. Со дня прибытия в Беларусь из этих государств лица обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней.

Ознакомиться с полным списком стран «красной» зоны (145 стран) можно на сайте Минздрава.