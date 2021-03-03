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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛ СПИСОК СТРАН, ПО ПРИБЫТИИ ИЗ КОТОРЫХ НУЖНА 10-ДНЕВНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ
11:45 04.03.2021
Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало список стран, в которых регистрируются случаи COVID-19.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, с 4 марта 2021 г. из перечня исключены четыре страны: Азербайджан, Исландия, Кыргызстан и Марокко.
В то же время добавлены Финляндия, Куба и Малайзия. Со дня прибытия в Беларусь из этих государств лица обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней.
Ознакомиться с полным списком стран «красной» зоны (145 стран) можно на сайте Минздрава.
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