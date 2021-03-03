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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 60 БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ


10:52 04.03.2021

Более 60 белорусских предприятий приняли участие в вебинаре «Электронная коммерция как инструмент развития белорусского экспорта», который состоялся 3 марта.

Мероприятие организовано Национальным центром маркетинга МИД Беларуси совместно с Международным торговым центром при поддержке Постоянного представительства Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, приглашенные эксперты Международного торгового центра проинформировали участников вебинара о тенденциях развития электронной коммерции, возможных барьерах, требованиях и практических навыках, необходимых компаниям для освоения данного вида торговли, а также о популярных в Европе и других странах электронных торговых площадках — перспективных для белорусской продукции, в частности Amazon.com.

Старший советник по международному маркетингу и брендированию Джеймс Хоув отметил наиболее важные составляющие успешной торговли в интернете: качественный контент, включающий фотографии и подробное описание товара на иностранном языке, профессиональное онлайн-продвижение и доступную систему оплаты товара.

Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо акцентировал внимание участников вебинара на электронной витрине белорусских товаров портале Export.by. На платформе представлено порядка 7 тыс. компаний, в том числе зарубежных, и более 21 тыс. товаров, услуг и технологий. Портал как инструмент нефинансовой поддержки внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь предоставляет возможность легко найти бизнес-партнера. В настоящее время Национальный центр маркетинга запустил механизм, позволяющий заключать сделки на портале Export.by с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Спикер пошагово разъяснил механизм осуществления такой операции: схему заключения договоров, инструкции для продавцов и покупателей, условия для получения ЭЦП.

Валерий Садохо также сообщил, что в настоящее время Национальным центром маркетинга проводится работа над возможностью получения ЭЦП в дистанционном формате. Предполагается, что такая возможность будет способствовать упрощению торговли с зарубежными партнерами.

В рамках вебинара прошла демонстрация обучающих видеороликов по электронной коммерции Международного торгового центра, а также дискуссионная панель в формате вопрос-ответ.
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