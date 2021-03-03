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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2020 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 108 ОРГАНИЗАЦИЙ


10:37 04.03.2021

На конец 2020 года в Минской области осуществляли туристическую деятельность 108 организаций, услугами которых воспользовалось 46,5 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 16,3 тыс. туристов и 30,2 тыс. экскурсантов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2020 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Минской области, составила 9,7 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 4,9%, в страны ЕС – 21,8%, другие страны мира – 73,3%.

В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Литва, Польша, Швеция, Российская Федерация, Черногория, Албания, Украина, Тунис. На долю этих стран приходилось 95,2% от общего числа организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу.

Численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь и обслуженных туристическими организациями Минской области в 2020 году, составила 1003 человека. Наибольшее число прибывших иностранных туристов и экскурсантов приходилось на российских граждан (81,1%).

Среди остальных стран мира лидерами по числу посещений Беларуси стали Израиль, Китай, Франция.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси, обслуженных туристическими организациями Минской области, в 2020 году составила 9 дней.

В 2020 году 5,9 тыс. граждан Беларуси были отправлены туристическими организациями в туры в пределах страны, при этом однодневными туристическими поездками (экскурсиями) воспользовалось 29,9 тыс. человек (99,2% от общего числа обслуженных внутри страны туристов и экскурсантов – граждан республики).
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