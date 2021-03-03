26 марта 2021 г. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Савушкин продукт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 г. и определены основные направления деятельности на 2021 г.

Кроме того, на собрании пойдет речь о работе наблюдательного совета в прошлом году, результатах аудиторской проверки и заключении ревизионной комиссии за 2020 г.

Акционеры рассмотрят вопрос о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2020 г., утвердят годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 г., направление использования прибыли общества на 2021 г. и первый квартал 2022 г.

В повестку дня собрания на рассмотрение включено восемь вопросов.