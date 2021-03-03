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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА 19 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА МАРТОВСКИЕ ПРАЗДНИКИ
09:25 04.03.2021
Белорусская железная дорога назначила 19 дополнительных поездов на мартовские праздники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, д с 5 по 9 марта 2021 года во внутриреспубликанском сообщении поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-–Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Полоцк-Минск, Гомель-Могилев, Минск-Светлогорск, Кричев-Орша-Минск.
С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на 5 и 8 марта.
Уже сегодня на праздничные дни на поезда с нумерованными местами Белорусской железной дорогой реализовано более 60 тысяч билетов.
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