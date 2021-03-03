ЭКОНОМИКА РБ

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ЗА 8 МАРТА В БЕЛАРУСИ ВЫПЛАТЯТ ДОСРОЧНО

18:00 03.03.2021 В Беларуси пенсии и пособия за 8 марта 2021 года выплатят досрочно. Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», выплата пенсий и пособий в объектах почтовой связи Минска начнется с 5 марта. В остальных объектах почтовой связи республики выплата пенсий и пособий будет производиться с 6 марта. 8 марта будут функционировать только дежурные ОПС.