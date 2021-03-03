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ЭКОНОМИКА РБ
УСЛУГАМИ МИНСКИХ ГОСТИНИЦ В 2020 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 320,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
17:58 03.03.2021
В 2020 году в Минске действовало 69 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них – 53 гостиницы и гостиничных комплекса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовались 320,5 тыс. человек, из них граждане республики – 42,4%, граждане из других государств – 57,6% (из стран СНГ – 38,8%).
На территории Минска в 2020 году функционировали 6 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения.
В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году было размещено 2,6 тыс. человек, иностранные граждане составили 0,1 тыс. человек, или 4,7% от общего числа размещенных.
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