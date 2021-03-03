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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВА СФОРМИРОВАЛИ В ЯНВАРЕ 46,8% БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ


17:45 03.03.2021

Налогоплательщики Могилева за январь 2021 года уплатили 68,1 млн рублей, что составило 46,8% от общих поступлений в бюджет области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг», СЗАО «Серволюкс», Могилевский филиал РУП «Белтелеком». Доля их поступлений в бюджете города составила 21%, или 14,3 млн рублей.

Наибольшие суммы занимают поступления налога на добавленную стоимость – 36,4 млн рублей, или 53,4%, подоходного налога с физических лиц – 18,1 млн рублей (26,6%), налога при упрощенной системе налогообложения – 7,1 млн рублей (10,4%), экологического налога – 1,3 млн рублей (1,9%).

При этом 69,7% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 30,3% – Октябрьского района.
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