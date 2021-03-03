Министерство лесного хозяйства разъяснило нюансы приобретения физлицами древесины в заготовленном виде.

Напомним, с 1 января 2021 г. вступили в силу обновленные Правила реализации древесины (утверждены указом № 437 от 23 ноября 2020 г.).

По информации министерства, существует несколько вариантов приобретения древесины в заготовленном виде: на общих основаниях и по льготным условиям (из так называемых фондов облисполкомов).

Для того чтобы приобрести древесину в заготовленном виде на общих основаниях гражданину необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и написать заявление с указанием необходимого ему объема древесины. При фактическом наличии ресурса специалисты лесхоза предлагают гражданину продукцию по стоимости, рассчитанной на основании биржевой котировки за предыдущий квартал, а также обозначат стоимость транспортно-логистических услуг (при необходимости), после чего будет заключен гражданско-правовой договор. То есть цена древесины в данном случае будет «рыночной».

В случаях, когда речь идет о больших объемах древесины, лесохозяйственные учреждения оставляют за собой право попросить документы, подтверждающие необходимость использования древесины в личных, а не коммерческих целях (к примеру, строительный проект и др.).

В случае отсутствия необходимого ресурса в момент подачи заявления, гражданин будет уведомлен дополнительно о возможных сроках поставки продукции.

Чтобы приобрести древесину по ценам организаций-заготовителей (на льготных условиях) гражданам необходимо обратиться с заявлением в местный исполнительный комитет. Сделать это необходимо до 1 июня 2021 г. для формирования заявки на следующий год. Подобный механизм будет действовать и в последующие годы. При необходимости получения ресурса в 2021 г., гражданин обращается с соответствующим заявлением в течение года (в заявлении указывается год, в котором планирует приобрести древесину).

Затем необходимо дождаться решения соответствующей комиссии райисполкома (в 2021 году заявления будут рассматриваться в ускоренном режиме, результаты рассмотрения заявок на последующие годы будут готовы примерно в ноябре-декабре текущего года).

По результатам рассмотрения заявления гражданину выдается документ (решение либо его копия, уведомление, распоряжение), подтверждающий факт выделения древесины в заготовленном виде. В обязательном порядке в документе должно быть указано полное ФИО, паспортные данные (серия и номер паспорта), а также объем и порода выделяемой древесины.

Затем с этим документом нужно обратиться в лесхоз (дополнительные документы не требуются).

Лесохозяйственное учреждение оперативно рассматривает заявление и выделяет древесину из фонда облисполкома.

Непосредственно по ценам организаций-изготовителей гражданин может приобрести деловую древесину в заготовленном виде из фонда облисполкома для строительства, в том числе реконструкции и ремонта, жилых домов, хозяйственных построек. При этом физическое лицо должно постоянно проживать на территории сельской местности и нуждаться в улучшении жилищных условий.