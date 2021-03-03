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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА В БЕЛАРУСИ БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ – МИНЭНЕРГО


17:10 03.03.2021

Работа по увеличению объемов использования местных видов топлива в Беларуси будет расширяться. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения 3 марта ОАО «ТБЗ Браславский».

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, важным направлением является наращивание использования торфа и торфяной продукции. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает порядка 15%. Ежегодно в Беларуси его добывают в объеме около 2 млн тонн т. Из торфа производится 1,2 млн т торфяной продукции, порядка 20% поставляется на внешние рынки, около 80% - реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб. м природного газа.

Одна из перспективных сфер использования торфа - его применение на котельных ЖКХ. Как пояснил генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко, три таких проекта уже реализуются в Минской области. В проработке в этом регионе - еще восемь.

В ближайшее время перспективы развития данного направления планируется оценить и в Витебской области, в том числе с привлечением Браславского торфобрикетного завода.

"Важно, что при поддержке областного и районного исполкомов обеспечена сырьевая база завода, выделено 220 га полей под разработку торфа, а это значит, свою работу предприятие может выстраивать как минимум на 15 лет вперед", - отметил Виктор Каранкевич.

ОАО "ТБЗ Браславский" осуществляет добычу торфа топливного назначения, а также торфа для приготовления компостов, производит топливные брикеты на основе торфа. В период с 2013-го по 2018 годы в ходе модернизации на заводе построен новый брикетный цех с сушильно-топочным отделением, где внедрена современная система управления технологическими процессами производства брикетов с визуализацией и контролем управления параметрами работ на ЖКИ панелях. Реализация данного проекта позволила увеличить объем производства топливных брикетов с 30 до 40 тыс. тонн в год.
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