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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В IV КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1281,5 В МЕСЯЦ


16:20 03.03.2021

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Витебской области в IV квартале 2020 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1281,5 в месяц (в III квартале 2020 года - Br1347,6).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1207,3 рубля в месяц, из которых Br927,8 рубля (76,9%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41%, на покупку непродовольственных товаров – 32,6%, на оплату услуг – 23,5%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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