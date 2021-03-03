6-18 марта 2021 г. в Минске пройдет Форум Международного союза электросвязи (МСЭ) «Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, в мероприятии примут участие: представители МСЭ, органов государственного управления, районных исполнительных комитетов, а также ведущих организаций науки и образования. Практический опыт и пути построения умного устойчивого города на Форуме представят спикеры из России, Украины и Азербайджана, эксперты проектов Green Cities Project, ПРООН (Беларусь), специалисты ведущих отечественных компаний.

Умный устойчивый город – это инновационный город, использующий ИКТ и другие средства для повышения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, а также конкурентоспособности, при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономическом, социальном, природоохранном, а также культурном аспектах.

В программе форума – широкий спектр тематических докладов международных экспертов по направлениям: организационные аспекты развития умных устойчивых городов; технические аспекты развития умных устойчивых городов.

Форум позволит ведущим специалистам различных стран осуществить обмен опытом в сфере развития умных городских технологий и решений по наиболее актуальным вопросам, достичь единого взаимопонимания проблем умного города и путей их решения.

В рамках форума также состоятся собрание региональной группы 20-й исследовательской комиссии МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья (РегГр-ВЕЦАЗ ИК20).

Форум организован МСЭ совместно с ОАО «Гипросвязь» при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.

Онлайн-регистрация (обязательна) размещена на сайте Международного союза электросвязи.