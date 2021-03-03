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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕСТОВЫЕ МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МЕДПОМОЩИ В 2021 ГОДУ ВНЕДРЯТ В МИНСКЕ И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
15:44 03.03.2021
Минск и Гродненская область в 2021 году стали пилотными регионами по внедрению методов распределения бюджетного финансирования на оказание медпомощи. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Как рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время коллегии главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома, пилотный проект рассчитан на изменение медико-экономических принципов финансирования, в частности, переход на метод оплаты по клинико-затратным группам.
"Пилотными регионами станут Гродненская область и Минск. Восемь районов будут работать в этом направлении", - отметил он.
Активно будут внедряться в Гродненском регионе и другие инновации, в том числе развитие IT-платформы в медицине.
Немаловажно, по словам министра, то, что в регионе продолжает развиваться материально-техническая база здравоохранения. Речь идет прежде всего о строительстве онкоцентра в Гродно, переоснащении опорных клиник в регионе, модернизации больниц.
В центре внимания в 2021 году будут и инновации в плане подготовки кадров. Внедряться они будут в рамках практико-ориентированной последипломной подготовки, в виде постоянного совершенствования системы обучения, повышения квалификации кадров на протяжении всей их деятельности с учетом внедрения новых технологий. Министр назвал одним из примеров в этом направлении - проект по созданию университетской клиники в Гродно.
"Оценка работы Гродненщины высокая. Думаю, иначе быть не должно - это университетский регион, с традициями, со сложившейся инфраструктурой, обладающий одним из самых высоких ресурсов по обеспеченности кадрами", - отметил Дмитрий Пиневич.
По словам министра, в дальнейшем упор в работе должен быть сделан на переход от доступности и качества медицинской помощи к созданию безопасной медицинской среды для каждого пациента.
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