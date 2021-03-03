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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
15:08 03.03.2021
В Беларуси продлили возможность проведения осмотров объектов оценки с использованием средств видеосвязи в режиме онлайндо 1 мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, при этом изложенные ранее подходы к проведению таких осмотров сохраняются.
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