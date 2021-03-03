На конец 2020 года в Минске осуществляли туристическую деятельность 679 организаций, услугами которых воспользовались 281,4 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 236,3 тыс. туристов и 45,1 тыс. экскурсантов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в 2020 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за рубеж и обслуженных туристическими организациями Минска, составила 186,5 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 6,9% от численности организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж и обслуженных туристическими организациями Минска, в страны ЕС – 10,8%, в другие страны мира – 82,3%.

В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Черногория, Польша, Албания, Российская Федерация, Литва, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты. На долю этих десяти стран приходилось 90,1% от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.

Численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь и обслуженных туристическими организациями Минска в 2020 году, составила 27,3 тыс. человек. Наибольшее число прибывших организованных туристов и экскурсантов приходилось на граждан Российской Федерации (78%).

Среди остальных стран мира лидерами по числу посещений Беларуси являлись: Турция, Ирак, Латвия, Литва, Швейцария, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Эстония, Азербайджан, Молдова, Китай.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси, обслуженных туристическими организациями Минска, в 2020 году составила 7 дней.

В 2020 году 67,5 тыс. граждан Беларуси были отправлены туристическими организациями Минска в туры в пределах страны, при этом однодневными туристическими поездками (экскурсиями) воспользовались 37,2 тыс. человек (55,1% от общего числа обслуженных внутри страны туристов и экскурсантов – граждан Беларуси).