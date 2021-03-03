Облачный провайдер ActiveCloud расширил ресурсы и обновил стек продуктов Veeam и VMware, на базе которых построена облачная платформа E-Cloud.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, обновление включает переход к последним стабильным версиям компонентов программного обеспечения.

«В течение 2020 года мы отмечали рост спроса на облачные услуги, связанные в первую очередь с активным переходом на удаленную работу и переводом проектов в онлайн-формат, увеличением количества пользователей онлайн-сервисов. В связи с этим было принято решение о масштабировании нашего облака для крупного бизнеса E-Cloud на 200% для того, чтобы обеспечить комфортную работу пользователей в облаке», - рассказал менеджер по облачным продуктам ActiveCloud Роман Белый.

По его словам, также модернизация включала в себя обновление используемого стека продуктов Veeam и VMware до последних версий, что существенно расширило объем сервисов, доступных клиентам E-Cloud. Проведенные обновления ПО и масштабирование облачных ресурсов позволят улучшить качество и безопасность предоставления услуг для наших клиентов.

Группа компаний ActiveCloud – один из ведущих облачных провайдеров, который оказывает услуги в странах СНГ, Европы и Азии. Компания специализируется на построении инфраструктур в облаке, обеспечении отказоустойчивости, безопасности и предоставлении различных облачных сервисов для бизнеса. Клиенты ActiveCloud используют ресурсы 8 дата-центров мирового уровня в Беларуси, России и Литве.