За январь-февраль 2021 года Белорусской железной дорогой перевезено 18,2 млн тонн грузов, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, экспортные перевозки грузов по Белорусской железной дороге за этот период увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,7% и составили 7,9 млн тонн.

По предварительным данным, в январе-феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем погрузки грузов увеличился на 10,2% до 12,6 млн тонн. По итогам за 2 месяца нынешнего года вырос объем погрузки химических и минеральных удобрений, нефтепродуктов, промсырья, зерна, строительных и лесных грузов, каменного угля, и др.

Тарифный грузооборот возрос на 1,6% и составил 6,35 млрд тарифных т-км.