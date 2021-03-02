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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПОЧТИ НА 29%
13:14 03.03.2021
За январь-февраль 2021 года Белорусской железной дорогой перевезено 18,2 млн тонн грузов, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, экспортные перевозки грузов по Белорусской железной дороге за этот период увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,7% и составили 7,9 млн тонн.
По предварительным данным, в январе-феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем погрузки грузов увеличился на 10,2% до 12,6 млн тонн. По итогам за 2 месяца нынешнего года вырос объем погрузки химических и минеральных удобрений, нефтепродуктов, промсырья, зерна, строительных и лесных грузов, каменного угля, и др.
Тарифный грузооборот возрос на 1,6% и составил 6,35 млрд тарифных т-км.
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