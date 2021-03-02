ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОТ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ПРЕВЫСИЛО 2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК - МИНЗДРАВ


12:45 03.03.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 марта 2021 года выросло до 289,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 290 тыс. 447 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 280 тыс. 766 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1316 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2002 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 869 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 451 тест. Всего в стране проведено 4 млн 933 тыс. 973 теста.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2021
валюта курс
EUR 3.1515
USD 2.6234
RUB 3.5161
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1515 +0.0108
USD 2.6234 +0.0215
RUB 3.5161 +0.0015
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1520 3.1550
USD 2.6060 2.6100
RUB 3.5400 3.5490
подробнее

Конвертация в банках
на 03.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2070 1.2120
EUR/RUB 88.8000 89.2000
USD/RUB 73.5000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте