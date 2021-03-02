Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 марта 2021 года выросло до 289,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 290 тыс. 447 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 280 тыс. 766 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1316 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2002 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 869 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 451 тест. Всего в стране проведено 4 млн 933 тыс. 973 теста.