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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В IV КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1392,2 В МЕСЯЦ


12:20 03.03.2021

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Брестской области в IV квартале 2020 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1392,2 в месяц (III квартале 2020 г. - Br1487,3).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1313,2 в месяц, из которых Br1012,1 (77,1%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 37,3%, на покупку непродовольственных товаров – 35,7%, на оплату услуг – 24,3%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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