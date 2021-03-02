|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ В 2021 ГОДУ 1 МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ
12:12 03.03.2021
В текущем году планируется построить 1 млн кв. м жилья с господдержкой. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.
"Планируем выдержать этот показатель. В прошлом году соотношение цены квадратного метра и средней зарплаты составило в целом по республике 0,84. Я думаю, больше чем 1 в текущем году, несмотря на все проблемы, не будет", - пояснил министр, которого цитирует сайт правительства.
По его словам, в 2021 году цена за квадратный метр не превысит Br1152.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2021
Курсы в банках
на 03.03.2021
Конвертация в банках
на 03.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте