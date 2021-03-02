В текущем году планируется построить 1 млн кв. м жилья с господдержкой. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

"Планируем выдержать этот показатель. В прошлом году соотношение цены квадратного метра и средней зарплаты составило в целом по республике 0,84. Я думаю, больше чем 1 в текущем году, несмотря на все проблемы, не будет", - пояснил министр, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, в 2021 году цена за квадратный метр не превысит Br1152.