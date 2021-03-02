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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 1,6 ТЫС. БЕЗРАБОТНЫХ ПОЛУЧИЛИ В 2020 ГОДУ СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
11:48 03.03.2021
В 2020 году службой занятости субсидии на организацию предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности предоставлены 1629 безработным на сумму 4,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, полученная субсидия направлена на организацию предпринимательской деятельности (1324 безработных), ремесленной деятельности (291 безработный), деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (14 безработных).
При этом частное унитарное предприятие организовали 10 безработных, крестьянское (фермерское) хозяйство – 5 человек.
Из числа безработных, получивших субсидию, 1249 человек прошли обучение основам предпринимательской деятельности (76,7 процента от получивших финансовую поддержку).
В организации самозанятости оказана поддержка 16 безработным гражданам, впервые ищущим работу в возрасте до 21 года, и 49 гражданам, имеющим инвалидность.
В 2020 году оказана поддержка 724безработным женщинам для организации собственного дела (44,4% от общего количества), в том числе для организации предпринимательской деятельности – 586 женщинам, ремесленной деятельности – 131 женщине, организации деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 7 безработным женщинам.
Основными видами предпринимательской деятельности, которые организуются безработными, являются: оказание услуг в области строительства, отделочных, электромонтажных, штукатурных, сантехнических и других ремонтных работ (227), деятельность автомобильного грузового транспорта и такси (107), техническое обслуживание и ремонт автомобилей (60), предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (146), розничная торговля (304), производственная деятельность (54), производство сельскохозяйственной продукции (23), иные виды предпринимательской деятельности (403).
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