Министерство здравоохранения определит перечень лабораторий для проведения исследований на инфекцию COVID-19 с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19». Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Беларуси № 44р от 1 марта 2021 года.

Документ принят в целях обеспечения оказания в республике услуг физическим лицам, перемещающимся по территории Евразийского экономического союза воздушным транспортом, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, Министерству здравоохранения также необходимо обеспечить взаимодействие с республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» по вопросам передачи данных в систему «Путешествую без COVID-19».

Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить взаимодействие с Министерством здравоохранения при организации перемещения через воздушные пункты пропуска лиц при предъявлении ими с использованием указанного мобильного приложения отрицательных результатов тестов на инфекцию COVID-19.