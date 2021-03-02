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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ ОПРЕДЕЛИТ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ТЕСТОВ НА КОРОНОВИРУС С ПЕРЕДАЧЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМУ «ПУТЕШЕСТВУЮ БЕЗ COVID-19»
11:34 03.03.2021
Министерство здравоохранения определит перечень лабораторий для проведения исследований на инфекцию COVID-19 с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19». Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Беларуси № 44р от 1 марта 2021 года.
Документ принят в целях обеспечения оказания в республике услуг физическим лицам, перемещающимся по территории Евразийского экономического союза воздушным транспортом, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».
Согласно опубликованному на сайте правительства документу, Министерству здравоохранения также необходимо обеспечить взаимодействие с республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» по вопросам передачи данных в систему «Путешествую без COVID-19».
Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить взаимодействие с Министерством здравоохранения при организации перемещения через воздушные пункты пропуска лиц при предъявлении ими с использованием указанного мобильного приложения отрицательных результатов тестов на инфекцию COVID-19.
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